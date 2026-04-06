◇サッカー イングランドFAカップ 準々決勝 リーズ 2-2(PK4-2) ウェストハム(日本時間6日、英 ロンドン・スタジアム)リーズの日本代表MF田中碧選手が先制点を決め、チームの準決勝進出に貢献しました。スタメン出場した田中選手は前半26分、センターサークル内でボールを受けると相手のプレスをかわして左サイドへ大きく展開。その後ペナルティーエリア内へ駆け上がり、折り返しのパスを受けます。ここで田中選手は切り返しで相手