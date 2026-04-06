プロ野球の実行委員会が５日、都内で行われた。取材に応じた中村勝彦事務局長は、今季は開幕から日本ハムを筆頭に今季飛躍的に本塁打数が増加していることについての受け止めを聞かれ「ボールについては、ちゃんとした幅の中で、検査してぶれていないので何とも言いがたい。何かを変更しているとか言うのはない」と語り、統一試合球に変化がないとした。実行委員会で話題に上ることはなかったという。セ、パのアグリーメント