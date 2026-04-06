◇JABA四国大会予選リーグ三菱重工East7―4JR四国（2026年4月6日高知市営）三菱重工EastがJR四国との接戦を制した。同点の7回に「4番・一塁」で出場した印出太一捕手（23）が勝ち越しの決勝3点二塁打。3回の適時打を含めて4安打4打点の活躍で勝利に貢献した。「打点を挙げて、チームが勝てたことは素直にうれしいです。その前の2本のヒットが両方、ストレートを打ったものだったので、勝負球としては変化球を選択する確