北海道旭川市の郵便局で同僚の男性からセクハラを受けて療養後、そのまま雇い止めにされたのは不当だとして、期間雇用社員だった女性が6日、日本郵便などに400万円の損害賠償と労働者としての地位確認を求めて旭川地裁に提訴した。