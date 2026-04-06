１月２７日に６０歳の誕生日を迎えたタレント・三田寛子が、「６０歳になった自分への」ご褒美でロンドンに弾丸一人旅をしたことを報告した。なんと帰国便はＪＡＬのファーストクラスだった。２０歳で初めて一人で訪れたロンドンへ４０年を経て再び渡った三田。インターコンチネンタルや、ヒルトンなど思い出のホテルに滞在するなどし「『あのときの私』と交わした約束を、ひとつずつ、静かに重ねてきました」と記した。往路