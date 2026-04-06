金沢警察署（資料写真）酒を飲んで自転車を運転したとして、神奈川県警金沢署は５日、道交法違反（酒気帯び運転）の疑いで、横浜市金沢区の無職の男（６１）を現行犯逮捕した。県警によると、酒気帯び運転容疑で自転車の運転者を逮捕したのは２０２４年１１月以来、２回目。