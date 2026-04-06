Image: Razer このシルエットで光るの、不思議な感じ。ゲーミングブランドでおなじみのRazerから、新しいワイヤレスキーボード「Pro Type Ergo」が発表されました。七色ゲーミング発光は当然として、特徴的なのが山なりのエルゴノミクス形状と、分割式のデザインです。長時間のタイピングも負担なくベース部は10度の傾斜を採用し、フラットから前傾4度/7度、後傾4度/7度の角度調整に対応。こ