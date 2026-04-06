知人の紹介で出会った彼に一目惚れをし結婚したは良いものの……。恋愛していた時には全く気づけなかった彼の正体に気づき始めてしまい！？ 今回は知人から聞いた夫の小さな違和感に関するエピソードをご紹介します。 恋は盲目！？ 気づけなかった！ 夫の嫌な部分！