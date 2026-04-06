【貢茶（ゴンチャ）】から、季節に合わせた茶葉を楽しめる新シリーズ「TEACRAFT（ティークラフト）」がスタート。その第一弾として、「ストロベリー＆ローズ ダージリン」が期間限定で登場しています。今回注目したのは、ストレートティーにミルクフォームを重ねた「ミルフォティー」。いちごとローズの華やかな香りに、甘じょっぱいコクが重なり、飲み進める