【マクドナルド】の春の風物詩として親しまれ、甘辛フレーバーが魅力の「てりたまバーガー®」は、今年で発売30周年。そんなアニバーサリーイヤーに第2弾としてお披露目された「限定バーガー」をご紹介します。進化が止まらない新作は見逃せません！ ボリューミーな新商品！ パティとフィリングが絶妙バランスで◎ ポークパティ、たまご、レ