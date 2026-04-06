人気お笑いコンビ「ぺこぱ」のシュウペイさんが2026年4月4日19時過ぎにXを更新し、同日に「配慮を欠く内容の投稿」を行ったとして謝罪し、削除すると報告した。「怒られてる人いた恥ずっ」シュウペイさんは「本日12時に配慮を欠く内容の投稿を行い誠に申し訳ありませんでした。当該する投稿は削除いたします」とし、「ご不快な思いをされた皆さまには心よりお詫び申し上げます。今後皆様に不快な思いをさせることなく安心してお