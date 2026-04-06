6日から始まった「春の交通安全県民運動」に合わせて、「笹かま」を配って交通安全を呼びかけました。 福岡市博多区の福岡国際会議場では、九州プロレスのレスラーや警察官などおよそ60人が参加し、あるモノを配って交通安全を呼びかけました。■荒木健太郎記者「ドライバーに配られているのは、こちらの笹かまです。」なぜ、「笹かま」なのかというと。■博多臨港警察署・大内聡直 交通課長「とびださず、いささか