タレント・女優の幸田あかり（22）が、3月31日発売の写真週刊誌「FLASH」最新号に登場した。 【写真】健康美の極致!ヘルシーなのに魅力的すぎる 幸田は2017年に13歳でモデルとして芸能界デビュー。女優としても、2021年に映画「ペテロの帰り道」で主演を務めた。同誌では約3年ぶりの登場を果たしたが、当時から改名し、時を経て成長した健康美を存分に見せつけている。 自身のX(旧ツイッター)では「誌