アメリカのサンフランシスコに拠点を置くAIスタートアップのArcee AIが、3990億個のパラメータを持つオープンウェイトモデル「Trinity-Large-Thinking」を改変や商用利用が可能なApache 2.0ライセンスで公開しました。Arcee AI | Trinity-Large-Thinking: Scaling an Open Source Frontier Agenthttps://www.arcee.ai/blog/trinity-large-thinkingarcee-ai/Trinity-Large-Thinking · Hugging Facehttps://huggingface.co/arce