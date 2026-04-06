日向坂46が4日と5日、神奈川県・横浜スタジアムで「7回目のひな誕祭 〜Welcome to HINATAZAKA ROCKESTRA〜」を開催。5日の公演では、17thシングル「Kind of love」のフォーメーション発表と初披露が行われ、ファンを驚かせた。【写真】17thシングル「Kind of love」をサプライズ披露1日目、雨の中のライブフォトも本編終了後、アンコールを終えても鳴り止まない歓声の中、会場スクリーンに映像が映し出され、17thシングル「K