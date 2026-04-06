7人組男性グループ・CLASS SEVENが、本日4月6日に2nd Single「心にキスをした」をリリース。各音楽配信サービスでの配信に加え、Music Videoも公開された。さらに、横浜・大阪でリリース記念イベントの開催も決定した。【動画】CLASS SEVEN 2nd Single「心にキスをした」Official Music VideoCLASS SEVENは、大東立樹、高野秀侑、高田憐、近藤大海、横田大雅、星慧音、中澤漣からなる7人組グループ。TOBEアーティストが総出演