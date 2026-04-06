◆第６９回阪神牝馬Ｓ・Ｇ２（４月１１日、阪神競馬場・芝１６００メートル＝１着馬にヴィクトリアマイルの優先出走権）第６９回阪神牝馬Ｓ・Ｇ２（４月１１日、阪神＝１着馬にヴィクトリアマイルの優先出走権）に出走するエンブロイダリー（牝４歳、美浦・森一誠厩舎、父アドマイヤマーズ）は桜花賞、秋華賞を制した昨年の牝馬２冠馬。前走は香港マイルに遠征して１１着に敗れたが、Ｇ１ウィナーに駆け上がった思い出の地で、２