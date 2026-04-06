大衆演劇の稽古中、夫を指導する実の母親に対して「見ないで」「触らないで」と嫉妬するほど、60歳の妻は26歳の夫に熱烈な恋心を抱いていることを明かした。【映像】カメラの前で26歳夫にキスする60歳美人妻2026年4月5日に放送された『新婚さんいらっしゃい！』は、MCの藤井隆と井上咲楽が新婚さんの驚きの日常や馴れ初めを深掘りするトークバラエティ。今回は、大衆演劇の師匠と弟子として出会った年の差カップルの濃密な恋模