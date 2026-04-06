俳優の今田美桜（29）が、腕や美脚があらわになったノースリーブコーデなど、無邪気な姿を公開し、反響が寄せられている。【映像】今田美桜がお酒を飲んではしゃぐ姿や美脚あらわなノースリーブコーデ（複数カット）これまでも、お酒を飲んでテンションが上がっている様子や、胸元が大胆に開いたセクシーなドレス姿でほほえむ写真など、さまざまな表情をInstagramで見せてきた今田。美脚あらわなノースリーブコーデに絶賛の声