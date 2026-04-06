バンビの暴力おねだりが大好きな飼い主。 殴ろうとしてきたところを撮影することにハマってます！殴ってる瞬間がまさにバンビ！って感じ…！ものすごく可愛いです。 おやつをあげずに写真ばっかり撮っているとより暴力が激しくなるので、飼い主は楽しいんですが、我慢させすぎるのもどうかと思うので良きところでやめておやつタイム。 いつもありがとうございますバンビ様！