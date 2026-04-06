飼い主さんと一緒にお散歩へ行くためお家を出たコーギーさん。そこで春休み中の小学生軍団と遭遇して…。思った以上に平和で微笑ましい光景が話題になっているのです。 思わず笑顔になる、素敵なその光景は記事執筆時点で55万回を超えて表示されており、1.3万件のいいねが寄せられることとなりました。 【写真：犬の散歩に行こうと玄関を開けた結果→『春休み中の小学生軍団』に捕まって…平和で愛に溢れた光景】