2階で寝ているお姉ちゃん以外の家族が外出したら、ハスキー犬は自分だけ置いていかれたと勘違いして…？この世の終わりのように寂しがる様子が可愛いと話題になり、投稿は記事執筆時点で5万2000回再生を突破しています。 【動画：『家族に置いていかれた』と勘違いしたハスキー犬→絶望してしまい…この世の終わりのような光景】 ハスキー犬が勘違いして絶望… TikTokアカウント「nakaikech」に投稿されたの