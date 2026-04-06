子犬はお散歩中に階段があると怖がっていたのですが、上り下りする練習を続けるうちに苦手を克服できたようで…？1ヶ月後の成長した姿が反響を呼び、投稿は記事執筆時点で4万2000回再生を突破しています。 【動画：散歩の途中にある『階段』が怖くて、降りることができない子犬→1ヶ月後…別犬のような『成長っぷり』】 階段が苦手な子犬 TikTokアカウント「aoaoao1116」に投稿されたのは、ミニチュアシュナウザーの子犬