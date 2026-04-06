ABEMA開局10周年を記念した特別番組『30時間限界突破フェス』にて、「チーム対抗！芸能人朝まで徹マン決定戦」「あざとくて何が悪いの？特別版 令和の最強あざカワソングSP」が放送される。 （関連：【画像あり】Juice=Juiceは「バズりソング歌謡祭」にも出演） 『30時間限界突破フェス』は、ABEMAが4月11日に開局10周年を迎えることを記念した特別番組。4月11日午後3時から12日夜10時にかけて、人気オリジナル番組の