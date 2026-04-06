小嶋陽菜が、4月3日に国立代々木競技場 第一体育館で開催された『向井地美音卒業コンサート ～私の夢は、AKB48～』に出演した。小嶋が当日のオフショットを自身のInstagramに公開している。 （関連：【画像】小嶋陽菜、ノースリーブスのオフショット公開「輝きが変わらない」「なんでこんな可愛いの？」） 小嶋は高橋みなみ、峯岸みなみとともにノースリーブスとして登場。向井