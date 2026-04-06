これからの気象情報です。 7日(火)は、各地で冷たい雨が降りそうです。 ◆警報・注意報 現在、沿岸部に濃霧注意報、中越と上越の所々にナダレ注意報と融雪注意報が出ています。 ◆4月7日(火)の天気 ・上越地方 日中は各地で雨が降り、夜もにわか雨のところがあるでしょう。 最高気温は12℃前後で、かなり空気がヒンヤリしそうです。 ・中越地方 沿岸部は昼前後は雨が降り、雨脚が強まるところがあるでしょう。 山