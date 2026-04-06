6日の県内は、日中かなり暖かくなりました。 気象庁が観測した時間ごとの気温を見てみると、午後2時過ぎはほとんどの地点がオレンジ色です。 オレンジ色は20℃～25℃の範囲を表しているので、県内の広い範囲で20℃以上だったということになります。 ※詳しくは動画をご覧ください 12の地点で今年の最高気温を更新していて、松浦市の最高気温は「24℃」と5月下旬並み。 長崎市では「23℃」と、5月上旬並みとな