飲み過ぎで気分が悪くなり、動けないでいる自分。【体験談】急に体調が悪くなった私。どんどん意識が薄れてきて...すると若い人たちが水を差しだしてくれたり、さらには「タクシーに乗って」と促されたり......。――東京都在住の50代男性・Mさんの思い出。＜Mさんからのおたより＞今から10年くらい前。仕事の帰りに同僚と飲んでいたら最終電車がなくなり、途中駅で下車。ついつい飲みすぎて具合が悪くなり、駅の外の街路樹でうな