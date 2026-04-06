巨人の則本昂大投手（３５）が６日、次回登板が予定される広島３連戦（マツダ）での好投を誓った。この日はジャイアンツ球場で投手練習に参加。「（普段と）変わらず同じ気持ちで、強気で攻めてという気持ちは常に持って（いきたい）」と意気込んだ。昨年チームが２勝１０敗と苦戦した鬼門・マツダスタジアム。右腕は楽天時代の２３年、同球場で行われた広島戦で５回３失点で白星を挙げ、昨年も中継ぎとして登板していた。「い