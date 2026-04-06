タレントのミッツ・マングローブ（50）が6日、大阪市内で女装歌謡ユニット「星屑スキャット」の全国ツアー「HOSHIKUZU SCAT TOUR 2026“SUMMER NIGHT PATROL”」の取材会を行った。「星屑スキャット」はミッツがギャランティーク和恵、メイリー・ムーと組む女装ユニット「星屑スキャット」。全国ツアーは5月16日、茨城・水戸市から始まり、ラストは9月24日、大阪・オリックス劇場で行われる。約5カ月間にわたり、全国13カ所を回