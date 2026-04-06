ソフトバンクの周東佑京外野手（30）が、WBCでもチームメートだった近藤健介外野手（32）のYouTube「こんちゃんBASE」に出演。WBC期間中、報道陣への対応で困ったことを明かした。WBCで不振だった近藤は報道陣から「打てない原因は何だ？」「フォーム変えて失敗ですか？」と連日のように質問攻めされて困ったという。球界屈指のバットマンの不振“余波”はソフトバンクでもチームメートの周東も直撃していた。1次ラウンド