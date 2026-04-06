9人組グローバルグループの＆TEAMのK（28）が6日、都内で、米女優メリル・ストリープ（76）アン・ハサウェイ（43）の映画「プラダを着た悪魔2」（デヴィッド・フランケル監督、5月1日公開）の来日イベントにゲスト出席した。2人に花束を渡したKは「このような機会をいただいて光栄です」と話し「本物だ、という気持ちです。オーラが圧倒的すぎて、ここにいるのが夢のようです」と感激した。Kは、ハサウェイとは海外のファッション