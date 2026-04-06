ボートレース津のG1「津ダイヤモンドカップ」は6日の5日目10〜12Rで準優勝戦が行われ、7日の最終日12Rで争われる優勝戦メンバーが出そろった。準優勝戦10Rはインからコンマ03のトップスタートを決めて、1マークも回った瞬間に突き放した。スキのないレース運びを見せた長田頼宗（40＝東京）は「展示は緊張してかなりのフライング（コンマプラス09）だったけど、本番は意外と落ち着いていいスタートが行けましたね。1マークも完