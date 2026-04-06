自民党の鈴木俊一幹事長は6日の記者会見で、中東情勢悪化に伴う国民へのエネルギー節約要請の可能性について「あらゆる選択肢を排除しない。国民に節約をお願いすることも今後あり得る」と語った。石油備蓄放出などの効果を注視する考えも強調した。エネルギー価格高騰対策の財源を確保するための2026年度補正予算案編成に関しては「26年度予算がまだ成立しておらず、話題にするのは時期尚早だ」と述べるにとどめた。