3人組ロックバンド、アンダーグラフの約22年前のデビュー曲「ツバサ」がリバイバルヒットの兆しを見せている。同曲は2004年（平16）9月22日に発売。オリコンランキングは初登場181位で、愛知県には2枚のCDしか流通していないという寂しい状況からスタートした。だが、有線放送やラジオリスナーの口コミで徐々に人気に火が付き、発売20週目でオリコン6位にランクインしている。24年9月にデビュー20周年を記念して「ツバサ（Re−reco