高速道路を走る車の前に姿を現したのは、小型の飛行機。機体を左右に揺らしながら高度を下げ、そのままゆっくり道路に着陸しました。場所はアメリカ・ペンシルベニア州。連邦航空局とペンシルベニア州警察によると、最初に報告があったのはパイロットから。エンジントラブルのため近くの空港に着陸しようとしたところ、空港が利用できない状況だったといいます。そのため、やむを得ず高速道路に緊急着陸しました。65歳のパイロット