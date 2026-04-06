メリル・ストリープ（76）アン・ハサウェイ（43）が6日、都内で、映画「プラダを着た悪魔2」（デヴィッド・フランケル監督、5月1日公開）の来日イベントを行った。06年、ファッション誌のカリスマ編集長と新人アシスタントを描いて大ヒットした作品の続編。観客の歓声を浴び、ストリープは赤のドレスで「ハロー、東京！ありがとうございます。桜の季節に来られてうれしいです」と、日本語を交えてあいさつ。黒のドレスのハサウェ