メ～テレ（名古屋テレビ） 「春の全国交通安全運動」が6日から始まり、名古屋市内で出発式が行われました。 愛知県庁前で行われた出発式には、西区の幼稚園の園児やアイドルグループ「BOYS AND MEN」のメンバーなど約130人が参加しました。 自転車の交通違反に「青切符制度」が導入されたことを受け、新年度に入って増える自転車の利用者に注意を呼びかけました。 「個人的には自転車の並進走行が気に