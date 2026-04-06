雪が解け、緑が芽吹く季節に旅をするなら、お散歩するのが楽しいエリアに出かけたい！ 美しく風情ある町並みと、おいしい食が自慢の津和野は、春の週末旅行にぴったりです。昔ながらの町並みに若い息吹が注ぎ込まれている津和野。古き良きを活かしながら、新しい魅力を発信中です。山間の愛らしい城下町。時間旅行を楽しんで青野山のふもと、山口県との県境にある島根県の山間の町・津和野。古い建築、掘割に泳ぐ鯉、レトロな教会