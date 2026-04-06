6日午後4時半ごろ、福岡県福津市で木造平屋建ての住宅が焼ける火事がありました。■井本志保理カメラマン「福津市上空です。現在も消火活動が行われています。」消防によりますと、6日午後4時半ごろ、福岡県福津市八並で「家全体から炎が出ている」と通行人などから複数の通報がありました。現場は木造平屋建ての住宅で、消防車7台が出動し消火活動が行われ、火はおよそ45分後にほぼ消し止められました。この家に住む男性にケガは