黒部市長選挙は、現職市長と前副市長による自民分裂の選挙戦で、市議会を二分しています。分断を加速させたのが「市長のハラスメント問題」で、今回の選挙の争点の一つとなっています。これまでの経緯と現在の動きです。黒部市議会では、自民同志会など8人が市長を支持、一方、自民クラブなど6人が前副市長を支持しています。黒部市の管理職を対象に行われたアンケートでは、回答者の半数以上が「市長からハラスメント行為を