任期満了に伴う黒部市長選挙が、きのう告示されました。現職市長と前の副市長による一騎打ちで、自民分裂の選挙戦が始まりました。黒部市長選挙には届け出順に、無所属で自民党黒部市連が推薦する現職の武隈義一候補（58）と無所属で自民党宇奈月町支部が推薦する新人の上坂展弘候補（64）の2人が立候補しました。現職市長と前の副市長による一騎打ちで、自民分裂の選挙となりました。▽武隈候補「市民のために行政をやっていく。