可愛さと美味しさを同時に楽しめる話題のスイーツが登場♡東京ばな奈から、ベイマックスをモチーフにした新作ケーキが発売されます。ふんわり優しい味わいと、見ているだけで癒されるデザインが魅力。お土産やギフトにもぴったりな、特別なスイーツをチェックしてみてください♪ 癒しのアップルケーキ 「ベイマックス／アップルケーキ」は4個入880円、8個入1,760円（税込）。 ふ