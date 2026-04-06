自民党富山市連はきょう会合を開き、富山1区の選挙区支部について中田宏衆議院議員を新たな支部長とした新体制を、今月18日に発足させることを確認しました。自民党富山市連の常任総務会には、富山1区の新たな支部長となる中田宏議員が出席しました。▽中田宏衆議院議員「富山1区が皆様と共に、しっかり活動していける体制を作ってまいりたいと思いますので、よろしくお願いいたします」富山1区選挙区支部の総会は今月18日に開かれ