おととい県内に吹いた強風では、各地で建物が壊れたり木が倒れたりといった被害が出ました。各地の消防のまとめでは、県内で8人がけがをしました。富山市の蜷川小学校のグラウンドです。根こそぎ倒れているのは高さ8メートル以上あるスギの大木です。強風が吹いたおとといの午後倒れたということで、木の重みでそばに設置されていた鉄棒の一部が折れ曲がりました。子ども達は春休み中で幸いけが人はいませんでしたが、学校の