天皇、皇后両陛下と長女愛子さまは６日、東日本大震災から１５年の節目に合わせ、福島県を訪問された。双葉町の「東日本大震災・原子力災害伝承館」では、供花台に白い花束を手向け、震災の犠牲者を追悼した後、被災者らと懇談された。皇室の方々が東京電力福島第一原発が立地する自治体を訪ねられるのは、原発事故後初めて。ご一家は７日に富岡、大熊、浪江の各町を巡り、帰京される。