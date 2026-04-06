日中は暖かくても、朝晩はまだ肌寒く、空気もカラカラ。冷えと肌のカサつき、どちらもケアしたいこの時期におすすめなのが、温活と保湿を同時に叶える、「クナイプ メッセージシリーズ」。期間限定で、「サクラの香り」と「スミレの香り」の入浴料が好評発売中だ。【画像】セルフケアにおすすめの「クナイプバスソルト」温活と保湿を同時に叶える「クナイプ メッセージシリーズ」■バスソルト入浴で「温活」肌寒い日が続いたり、春