占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の金運育成コラム。「買い物の指針」について、解説します。値段で迷ったらあなたはどうする？ショッピングの際、値段で迷うことはありませんか？ こっちとあっちを比べると、明らかに性能がいい、質がいいけれど、価格に差があり過ぎる……みたいな流れです。そんな時、あなたはどうすることが多いでしょうか？とりあえず、安い方を買う。高い方を買う。あるいは、今日は買い物はやめ