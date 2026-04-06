グラビアアイドルなどとして活躍する西野夢菜さんが、週刊SPA！（扶桑社）4月7・14日合併号の人気企画「このあと、どうする？」に登場。印象的なシチュエーショングラビアでマシュマロボディを見せつけています。【写真】フェロモンが溢れ出るランジェリー姿の西野夢菜さん妄想デート撮として人気を集める同企画。今回はお笑いコンビ・トレンディエンジェルのたかしさんがシナリオを手がけ、「雨の夜、突然家に現れた元カノの妹」