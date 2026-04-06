東京・赤坂にある『ハリー・ポッター』の世界観を表現したカフェ「Harry Potter Cafe」と「Harry Potter Cafe Window」は、4月8日（水）〜5月31日（日）の期間、バタービール・シーズンの新メニューと復刻メニューを発売する。【写真】思わず乾杯したくなるビジュアル！バタービールのような“プリン”も■魔法界で大人気のバタービール今回提供されるのは、映画『ハリー・ポッター』シリーズで愛されているドリンク“バター